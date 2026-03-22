ಕಲಬುರಗಿ: ದಂಡದ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಯುತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ.

ಬಂಧಿಗಳು ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯುತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖಂಡರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.

ದತ್ತಾತ್ರಿ ಸುಭಾಷ, ತಾಜೋದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಶಮ್ಶೀರ್ ಖಾನ್ ಗಪೂರ್ಖಾನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ₹54,000 ದಂಡವನ್ನು ಯುತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ. ಸುರೇಶ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಟಗಾರ, ಜೈಲರ್ಗಳಾದ ಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ ಮೂಲಗೆ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ