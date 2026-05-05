ಕಾಳಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್

ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ

ಕಾಳಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದಲ್ಲಿರುವ) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.

ಇಡೀ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕೆಲಸವಾಗದೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲು ಖಾಸಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಧಾರ್ ಕೆಲಸ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಡ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೆಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಜಯನಗರದ ರಮೇಶ ಜಾಧವ.

ನನ್ನ ಐಡಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬಂದು ಕೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ