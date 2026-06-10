ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ

<p>ಕಾಳಗಿ: ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಂಡಾಗಳ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬಂಜಾರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಾಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ‘ಕೇವಲ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಡಿಜೆ ಕುಣಿತ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘ಇನ್ಮುಂದೆ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೊಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ರುಮ್ಮನಗೂಡ, ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ ಸೇರಿತಾಂಡಾ, ಮಿತುನ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೋಡ್ಲಿ, ಮುಖಂಡ ದೇವಲಾ ನಾಯಕ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಾಧವ, ಗಂಗಾರಾಮ ದಳಪತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ರಾಠೋಡ, ಜೀತೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ, ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ, ಅಮರ ಜಾಧವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಧವ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಚವ್ಹಾಣ, ದೇವಜಿ ಜಾಧವ, ಕೇಸು ಚವ್ಹಾಣ, ಜೈರಾಮ ಜಾಧವ, ರಾಜು ಕಾರಬಾರಿ, ನರಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ, ಭೀಮು ಚಿನ್ನಾ ರಾಠೋಡ, ಬಾಬುರಾವ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಬಲಿರಾಮ ನಾಯಕ, ಭೋಜು ರಾಠೋಡ, ದಶರಥ ರಾಠೋಡ, ಮೋಹನ ಸೂರುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ಸಂತೋಷ ಸೋಮತಾಂಡಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-31-493330852</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>