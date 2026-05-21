ಕಾಳಗಿ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕಾಳಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಬಜಾರ (ಚಾವಡಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ) ಬಳಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣದ ಚಕ್ರಪುರಂದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ 11 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಒಡೆದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಸನದ (ಕಟ್ಟೆ) ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೈಘೋಷ ಕೂಗಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಿಂಬೆಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋರವಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಡದಳ್ಳಿ, ಶೇಖರ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮೃತರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕದ್ದರಗಿ, ರಾಜು ಹರಕಂಚಿ, ಅಶೋಕ ಕುಡಳ್ಳಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಸಂಕನೋರ, ರಾಕೇಶ ಹರಕಂಚಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮೋಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-31-473080739</p>