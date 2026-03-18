ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಾಳಗಿ | ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

ರಸ್ತೆಬದಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:51 IST
Last Updated : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:51 IST
ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗಿಡಮರಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ಶುದ್ಧಗಾಳಿ ನೆರಳು ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಪಿಎಸ್ಐ ಕಾಳಗಿ
KalburgiFire

