ಕಾಳಗಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ

<p>ಕಾಳಗಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ತ್ರೀಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 7 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ ಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ತೋಟದ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲಂಚ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೂರಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುವವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಆರ್.ಆರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಷ್ಟೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಇಂತಹ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತ್ರೀಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡ ವೀರಣ್ಣ ಗಂಗಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಡದೂರ, ಭೀಮರಾಯ ಮಲಘಾಣ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತೇಲಿ, ಅಣ್ಣರಾವ ಸಲಗರ, ಮಶಾಖ ಪಟೇಲ ದಂಡೋತಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ತೀರ್ಥ, ಪ್ರಕಾಶ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-31-1544287380</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>