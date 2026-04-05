ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ; ದೀಪೋತ್ಸವ

ಕಾಳಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಹಲಗೆ, ಬಾಜಾ-ಭಜಂತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿರೇಮಠದ ನೀಲಕಂಠ ಮರಿದೇವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಳಗಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು–ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರು ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಡಿವಾಳ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ, ಶಾಮರಾವ ಕಡಬೂರ, ರಾಮ ಬೊಂಬಾಯಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದಪ್ರಕಾಶ ಮೋಟಗಿ, ದಯಾನಂದ ಕದಂ, ಬಾಬು ನಾಟೀಕಾರ, ಗುರುನಂಜಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾವಳಗಿ, ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ ಸಲಗೂರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತಗೌಡ, ರಾಚಣ್ಣ ಸಿಂಪಿ, ಪ್ರಭು ಮಾಕಪನೋರ, ವಿಠಲ ಮಾಸ್ತರ ಕೋರೆ, ಮಹಾದೇವ ಕದಂ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>