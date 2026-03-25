ಮಂಗಲಗಿ ಮಠದ ಶಾಂತೇಶ್ವರರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ

ಕಾಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಸ್ಥ ಕರ್ತೃ ಶಾಂತೇಶ್ವರರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಾಂತಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಭಕ್ತ ಅಣಿವೀರಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೈದಿಕ ಬಳಗದ ಆನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನವೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಜೆ ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹಾಹೂರ, ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಐದುದಿನ ರಾತ್ರಿ ಧುತ್ತರಗಾಂವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಠದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗುರುಶಾಂತಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಭೂಸನೂರ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಸಂಗೀತ ಬಳಗದಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಧೂಳಗುಂಡಿ, ರಮೇಶ ಯಾದವ, ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ, ನಾಗಣ್ಣ ಧೂಳಗುಂಡಿ, ಮಂಜಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ, ಶರಣಸಿದ್ಧ ಮರಗೋಳ, ನೀಲಕಂಠ ಮರಗೋಳ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಭೂತಪುರ, ವೀರಣ್ಣ ಸಗರ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>