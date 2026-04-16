ತೇರು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು

ಕಾಳಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೇರು ಎಳೆದು ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಜೈಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮನೆಯ ಕುಂಭ, ಶಿವಕುಮಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮನೆಯ ಕಳಸ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮನೆಯ ನಂದಿಕೋಲಿನ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು.</p>.<p>ಹೂಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೇರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿ, ಪುರವಂತರ ಕುಣಿತ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ನಾಣ್ಯ ತೇರಿನ ಮೇಲೆ ತೂರಲಾರಂಭಿಸಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ತೇರು ಬಸವಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಯಾಟಿಮಠ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಉಚ್ಚಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತೆಂಗು ಒಡೆದು, ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಜಗಮಗಿಸಿದವು.</p>.<p>ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಅವತರಣ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮವಾಹಿನಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆ ಇಮ್ಮಡಿಸಿತು. ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಭರತನೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಗುರುನಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಡೊಣ್ಣೂರಿನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ನೀಲಕಂಠ ಮರಿದೇವರು, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ ಟಿ.ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಜರೆ, ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ವನಮಾಲಿ, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಳಾ, ಪಿಎಸ್ಐ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿ.ಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂದು (ಏ.16) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮವಾಹಿನಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>