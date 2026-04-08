ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ಕಾಳಗಿ: ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಏ.16ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏ.9ರಿಂದ 5ದಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.9 ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹21ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹15 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಏ.10ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹ 50ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹ 25ಸಾವಿರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏ.11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹ 20ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹ 15ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಏ.13ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಏ.14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಪೂಜೆ, ಏ.15ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ವೈಭವದ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹25 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹ 15 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ₹ 10 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ₹ 7 ಸಾವಿರ, ಐದನೇ ಬಹುಮಾನ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ 11 ಮತ್ತು 5 ತೊಲಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ, ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-31-250799814