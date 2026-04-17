ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ

<p>ಕಾಳಗಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹಲಗೆ, ಡೊಳ್ಳು, ಬ್ಯಾಂಜೋ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮುತ್ಯಾನಕಟ್ಟೆ, ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ, ಬನಶಂಕರಿಗುಡಿ, ಪಲ್ಲೆಕಟ್ಟೆ, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ಕಲ್ಯಾಣಭಟ್ ಪುರೋಹಿತ ಅವರ ಮನೆ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಮೀಸಲು ನೀರು ಎರೆದರು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಹೂಹಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತೆಂಗು ಒಡೆದು, ಸಕ್ಕರೆ, ಪೇಡಾ, ಬೂಂದಿ, ಜಿಲೇಬಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ರಾಚಯ್ಯ ಸಾಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೋಶಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮಾಕಪನೋರ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ, ಶರಣು ಮುಕರಂಬಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕದ್ದರಗಿ, ಶೇಖರ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ಕಡಬೂರ, ಬಂಡು ಬಮ್ಮಾಣಿ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಿವೇಕ ಸೇಗೂರ, ಕಾಳಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ದಿವಟಗಿ ಅನೇಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-31-1222222164</p>