ಕಾಳಗಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಆರಾಧನೆ ಅದ್ದೂರಿ

<p><strong>ಕಾಳಗಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ದೇವರ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸದ್ಗುರುನಾಥ ದೇವರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹೂವಿನಹಾರದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹಲಗೆ, ಭಾಜಾಭಜಂತ್ರಿ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ಶರಣಪ್ಪ ಆಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ದಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಜೈಘೋಷ ಹಾಕುತ್ತ ಮಾಲ್ದಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತಡರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನೆ, ಜಾಗರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಡೊಣ್ಣೂರಿನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಜ್ಜ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಡಿವಾಳ, ಗುರುರಾಜ ಮದ್ದೂರ, ರಮೇಶ ಕಿಟ್ಟದ, ಮನೋಹರ ರಾಠೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ನಾಗಣ್ಣ ಕಮರಡಗಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಮಠಕಲ್, ಸುರೇಶ ಅಷ್ಟಗಿ, ಗಣಪತಿ ಸಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಜುಂಜಿ, ನಾಗಣ್ಣಾ ಕಣ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-31-43387700</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>