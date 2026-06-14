ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕಷ್ಟ: ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ

<p>ಕಾಳಗಿ: ‘ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಡಬೂಳದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಪೂಜಾರಿಯವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಜತೆಗೆ ಯೋಗ, ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್, ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಚೊಂಚಿ, ಕಾಳಗಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೂಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ, ಬಾಲಕಿ ಬಸಮ್ಮ, ನಂದಿನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೋಜಗೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ ಶ್ರೀಗನ್, ಸಿಟಿಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಧರ್ಮಾನಂದ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಚೇತನ, ಅಂಬಿಕಾ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನೇಹರಾಣಿ, ಅಪೂರ್ವ, ಶಿವಾನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಹಿರೇಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭವಾನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಭೀಮಾಶಂಕರ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಜಬ್ಬರಮಿಯಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-31-863063889</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>