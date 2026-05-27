ಕಾಳಗಿ: ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಆರಂಭ

ಕಾಳಗಿ: ಹಂಪಿ– ಹಳೆಬೀಡಿನಂತೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ತವರೂರಾದ ಕಾಳಗಿಯನ್ನು 'ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವದ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ 'ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ'ವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

13ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಜಯಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಭವ್ಯ ತ್ರಿಕೂಟ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಬಹುವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದೆಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದೆ.

ಊರದೇವರಾದ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಯರ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕಿರು ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆಗಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ, ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹4.17ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿದೆ.

2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ಕು, 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಐಹೊಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 8 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

ನೋಡುಗರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಘಳಿಗೆ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಿತಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಕಾರರಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು — ಅಪ್ಪು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ