ಮಹಾದ್ವಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ: ಶಿವರಾಜ ಅಂಡಗಿ

ಕಾಳಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಮಹಾದ್ವಾರ (ಅಗಸಿ) ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಡಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಅಂಡಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ.ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಅಗಸಿ ಇದೆ. ಊರಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಅಗಸಿಯೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಗಸಿ ಈಗ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಸಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಸ್ಮಾರಕ ಉಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ