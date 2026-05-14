ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವೆಡೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಡಿಗೇರ (62) ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಲರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು–ಗುಡುಗು ಸಮೇತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಗಿಡದ ಬಳಿ ತೆರಳಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ: ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪತ್ರಾಸ್ಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳು, ರಾಡ್ಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ತಡೆಗೋಡೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುನಿಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಧಗೆಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು.

ಬೀದರ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಹುಲಸೂರ, ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಯಿತು.