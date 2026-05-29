ಕಮಲಾಪುರ‌ | ಬೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿ: ನವವಿವಾಹಿತ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಕಮಲಾಪುರ (ಕಲಬುರಗಿ): ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ ಶರಣಪ್ಪ ಕಮ್ಮನಕರ್ (25), ಕಾಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದೀಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಂಟೀಕರ್ (25) ಮೃತ ಯುವಕರು.

ಸಂದೀಪ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಮುಗಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದು ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೇ 15ರಂದು ಸಂದೀಪ ಕಂಟೀಕರ್ ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಸಹ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಸಂದೀಪ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ದಿನೇಶನ ಪಾಲಕರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಮಮ್ಮಲ ಮರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.