‘ಕಮಲಾಪುರ: ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರಂಭ ಶೀಘ್ರ’

ಕಮಲಾಪುರ: 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ (ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿ.ಅಮರಣ್ಣವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಡಯಟ್ ಪಕ್ಕದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗ, ಡಯಟ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಮೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಪತ್ರಬರೆದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನವಲೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಸಾರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಸಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ವಕೀಲರಾದ ಫತ್ರುಬಿ, ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಉಷಾರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ, ಎಇ ಶಶಿಕಾಂತ ಕಮಲಾಪುರಕರ್, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜಾಳಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕುಳಿಗೇರಿ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಶಂಕರ ಸಾಹು, ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಳಾ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಲೋಕೇಶ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ಅವಿನಾಶ, ಅಂದಪ್ಪ,</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>