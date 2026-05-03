ಕಮಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ ಪೆನಾಲ್ನ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ದೊರತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ 225, ಮೆಹಬೂಬ ಮಡಕಿ 217, ಭೀಮಾಶಂಕರ ರಾಜೇಶ್ವರ 214, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜೀವಣಗಿ 208, ವಾಮನರಾವ152, ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ 139 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವರಾಮ 127, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುತ್ತೇದಾರ 101, ರಾಜೇಶ್ವರಿ 85, ಮನೋಹರ 72 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಾಚ್ಮಮ ಪಾಟೀಲ 198, ರೇಖಾ ಗುತ್ತೇದಾರ 139 ಮತ ಪಡೆದು ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಿತಾದೇವಿ 126, ಪಾರ್ವತಿ 81 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಡ್ಡನಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೆನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ ಪೆನಾಲ್ನ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ ಪೆನಾಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವಡ್ಡನಕೇರಿ, ಸಾಬಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>