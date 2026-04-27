ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಜಯಂತಿ 30ರಂದು

<p>ಕಮಲಾಪುರ: ‘ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಣಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಏ.30 ರಂದು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಪನೂರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂಬಂಧ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡು ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಣ ಏ.26ರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ 30ರಂದು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಬಣದವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಏ.26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಯಂತಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಏ.30ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಗದೇವಪ್ಪ ಅಂಕಲಗಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರಬುದ್ಧಕರ, ಅಶೋಕ ಗೌರೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಕಳಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಅವರಾದಕರ್, ಸುಭಾಷ ಕೋರೆ, ಮಹಾದೇವ ಬಬಲಾದ, ಗಿರೆಪ್ಪ ಶಾಖಾ, ಭೀಮಶಾ ಧರಿ, ಶರಣು ಗೌರೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಾಳಗೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಟೈಗರ್, ಅವಿನಾಶ ಈಟಿ, ರಮೇಶ ಬೆಳಕೋಟ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-31-1245658046</p>