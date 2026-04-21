ಕಮಲಾಪುರ: ಅದ್ದೂರಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಕಮಲಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏ.15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಂದ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಾಯ ಮಡ್ಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋಸಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಗ್ರೇಡ್–2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಬಾ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯಕುಮಾರ ಕುಳಗೇರಿ, ಅನುಜಕುಮಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಎತ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶಿವಶರಣ ದೋಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ₹11 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ದೋಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ₹2,500 ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 50 ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ತಲಾ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಹುಲ ಪವಾರ, ಶಶಿಕಾಂತ, ರಾಮಕುಮಾರ, ಅನುಜಕುಮಾರ ಎತ್ತುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಯುವಕರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಸಂಜೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ದೇವರು, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕೆಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಮಾಟೂರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶರಣ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹರಸೂರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾಟೂರ, ಶಿವಕುಮಾರ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ ಸುಗೂರ, ಗುರುರಾಜ ಬಮ್ಮಣ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ದೋಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣು ರಟಕಲ್, ಸುರೇಶ ರಾಠೋಡ, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಖಡಕೆ, ಸುರೇಶ ಗೋಣಿ, ಬಸವರಾಜ ಸುಗೂರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>