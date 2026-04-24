ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಮಿ ಅನ್ಯರಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ

ಚಿಂಚೋಳಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪುರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಮೀನು ಒತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅವಿನಾಶ ಜಾಧವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ ಗೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, 'ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಭೂರಹಿತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮೀನು ಕಬ್ಜ ಕೊಡಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾದಿಪುರದ ಸ.ನಂ–126 ಮತ್ತು 127 ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ 2002ರಲ್ಲಿ 59 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 188 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಬ್ಜ ಕೊಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದಾರಿ ತೋಚದೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ.ನಂ–126ರಲ್ಲಿಯೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಡ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>