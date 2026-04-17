‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂವಿಧಾನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು’

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಈಚೆಗೆ ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರದಿಂದ ಮಹಾ ನಾಯಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಶೋಕ ತಳಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೀಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಭೀಮರಾಯ ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಆದಿತ್ಯಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರವಿಶಂಕರ ಸೊನ್ನದ, ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ ಮಲಕಾಪುರ, ಎಸ್ಐ ಬಸವವನಗೌಡ, ಶಿವಾನಂದ, ಯೋಗಪ್ಪ ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಭೀಮರಾಯ ಯಮನೂರ್, ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಬಸರಿಗಿಡ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಡಗೇರ್, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್, ಶಂಕರ ಬಿ.ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಜುಮ್ಮಾಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪರಶುರಾಮ ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್, ರಾಯಪ್ಪ ಬಡಗೇರ್, ಸುರೇಶ ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್, ಭಿಮಾಶಂಕರ ಸೋಮನಾಳಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನೀಲಮ್ಮ ಬಿ.ಮಲ್ಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಆರ್.ಮಾಳಳ್ಳಿಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-30-1277073732</p>