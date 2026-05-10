ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ‘ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನವರ 604ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇ 12ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಹಾಪುರ ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರಾಣ ಮಂಗಳ, ಧರ್ಮಸಭೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತೃರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-30-1166804855</p>