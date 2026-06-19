ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ - ಸಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ

<p>ಕೆಂಭಾವಿ: ‘ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಲಿಸಿದರೆ ಎಂಥಾ ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಯಾಳಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇಂಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಕುಮಾರ ಯಾಳಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಸರಸ್ವತಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೊರ್ಕಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಗೊರ್ಕಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಅರ್ಚಕ ರಾಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕರೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಬಳಗದ ಯಮುನೇಶ ಯಾಳಗಿ, ಮಾರುತಿ ಶಾಂತಪೂರ, ಬೂದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ದೇವರಾಜ ಯರಕಿಹಾಳ, ಉಮೇಶ ಯಾದವ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಸುರೇಶ ಅಂಬುರೆ, ಪ್ರಾಣೇಶ ಶಹಾಪೂರ, ಶಶಿಧರ ಯಾಳಗಿ, ಭೀಮರಾಯ ಶಾಂತಪೂರ ವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-30-1872220119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>