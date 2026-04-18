ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಗನೂರು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರಾಸುಗಳು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಸುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಲ್ಲದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಕೆಲವು ರಾಸುಗಳ ಬೆಲೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನಾನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ರೈತರು ನಗನೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ತಾವೇನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮನೋಭಾವವಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಾಸುಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯತ್ತ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

'ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನತೆಗೆ ಸ್ಥಳದ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ದಾಸೋಹ ಮಠ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನ (ಏ.20) ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-32-1480912024