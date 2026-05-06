ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ: ನಾಗಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ

ವಾಡಿ: ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿಯ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಕ್ರಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>'ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ನಾಗಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಂ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಶೋಭಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ರಂಜಿತಾ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಈರಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ, ನರಸಿಂಗಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಸುನಿತಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೀರನಗೌಡ ಪರಸರೆಡ್ಡಿ, ಶರಣು ವಾರದ, ಗುರುಗೌಡ ಇಟಗಿ, ಆನಂದಗೌಡ ಸಂಕನೂರು, ಪ್ರಕಾಶಬಾಬು, ಕುಮಾರಗೌಡ, ಶರಣು ಸಾಹು ಬಿರಾಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>