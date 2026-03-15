ಪರಹಿತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ: ಗವಿಶ್ರೀ

ಆಳಂದ: 'ಸ್ವಹಿತದ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕು ವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸದ್ಭಾವನಾ ಯಾತ್ರೆಯ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ಘನತೆ ಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಪರೋಪಕಾರ, ಸಹಕಾರ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೂ ಮನೆ ಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿ ನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

ನರೋಣಾದ ಗುರುಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ದ ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಈ ಸದ್ಭಾವನಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಗೋಳಾದ ಹೊಸಮಠದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿ ಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನರೋ ಣಾದ ಕ್ಷೇಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ, ಭಜನೆ, ಭಾಜಾ–ಭಜಂತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಸಾವಿ ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸದ್ಭಾವನಾ ಯತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು. ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಯಿತು. ನರೋಣಾ, ಬಾಳಿ, ಬಬಲಾದ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೋಧನ, ಕೆರಿ ಅಂಬಲಗಾ, ಕಡಗಂಚಿ, ಗೋಳಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ: ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾ.12ರಿಂದ ಸಂಜೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಥೋತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರವಚನ ಆಲಿಸಿ, ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-31-95626698