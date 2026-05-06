ಕುಂಚಾವರಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಮರಳು ಗಾಡಿನ ಓಯಸಿಸ್ನಂತಿರುವ ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನ ತಂಪನೆಯ ತಾಣ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಕುಂಚಾವರಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಡಾಗಿದ್ದ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಕೆಂಡಕಾರುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಮರಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಹಸಿರು ಸೊಬಗಿನ ಕಾನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಮೈದುಂಬಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಕಾಡಿನ ರಮಣೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆಗಾಲ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸಂತ ಋತು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನದಿ ತೊರೆಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಲಾಶಯ, ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ ನೀರು ಅರಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಸಿ ನೀರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಂಪಾದ ನಂತರ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದು ವಿರಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುತ್ತೇದಾರ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದೇ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಋತುಮಾನ ಎರಡೂ ಕಾಡಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ