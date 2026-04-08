ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಹಾಜಿಸರ್ವರ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ವಾಡಿ: ಏ.2ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ಹಾಜಿಸರ್ವರ್(ಆದಿಶರಣ) ಜಾತ್ರೆಯು ಪಂಚಕಳಸಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕಿಸ್ತಿ ತುಂಬುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು. ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.2 ರಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಕಳಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಂಧೋತ್ಸವ, ದೀಪೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಿಸ್ತಿ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈಕುಸ್ತಿಗಳು ಜರುಗಿ ಜನರ ಮನಸೊರೆಗೊಂಡವು. ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಕಳಸಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂಗಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಳಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯ ನೈವೇದ್ಯೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಿಹಿ ಮಾಲದಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಬ್ಬು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಂದು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾದ್ಯಮೇಳ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸಮೇತರಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಹೀಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಿದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>