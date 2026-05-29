ಲಾಡ್ಲಾಪುರ: ನೀಗಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><strong>ವಾಡಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ದಲಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂನವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಂಬಗಳು ಹಾಕಿ ತಂತಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸಿದ್ದು ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜೋರು ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವಾಗಲೇ 4 ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>