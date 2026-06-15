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ಎಸ್ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಲು ಯತ್ನ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಪ್ಪ–ಮಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:07 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:07 IST
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