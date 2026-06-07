<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯಿಂದ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಎಸ್ಐ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಬ್ಬರೂ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ (ಪಿಪಿ) ಅವರಿಗೆ ₹ 1000 ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲು ತನಗೆ ಹಾಗೂ ಎಎಸ್ಐಗೆ ತಲಾ ₹ 5000ದಂತೆ ₹ 10,000 ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಮಹಿಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಮಹಿಳೆ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಹಣ ನೀಡುವಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಮುರಗುಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p><p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>