ಮಳಖೇಡದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಸೇಡಂ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದುನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಳಖೇಡದಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಕೆ. ಕಾಂತಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೇಡಂನ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಯಾಂಕ ಧನಶ್ರೀ, ಇಒ ಚನ್ನಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣನವರ್, ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸದ ಕಾಂತಾರವರು ಮೊದಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಆದೇಶಗಳು, ನಡುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಿಗಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ ಚವಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಉಮೇಶ ಚವಾಣ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಶೋಕಕುಮಾರ ಶೀಲವಂತ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಾಲೀಕಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಊಡಗಿ, ಎನ್.ಕೆ ಅರ್ಜುನ್, ದಸ್ತಗಿರ, ಕೃಷ್ಣ, ಶಿವರುದ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಮೇಶ ಹಂಗನಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>