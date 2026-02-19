ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಮಶಾಕ್‌ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಜರ್‌ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಆಂದೋಲದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kalaburagi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT