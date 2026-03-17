ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗ: ಕೆ.ನೀಲಾ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: 'ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವಲೋಕನಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಜೆ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ನೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಳೆಯುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೈವಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮುಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಉದಾಸೀನ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಘನತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ರಜೆ ನಿಯಮಗಳು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಜೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಪಡೆಯುವುದು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>