ಸಿಗದ ಖಾತಾ ನಕಲು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಿಚ್ಚು

<p><strong>ವಾಡಿ</strong>: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾತಾ ನಕಲು ಪಡೆಯಲು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎದುರು ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಎದುರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾತಾ ನಕಲು ನೀಡದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗೋಳಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಖಾತಾ ನಕಲು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖಾತಾ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>