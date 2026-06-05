ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮುನಿಸು: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪತ್ತೆ!

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗಮ್ಮ ಬುಡ್ಗಜಂಗಮ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಗಮ್ಮ ಅವರು 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಗಮ್ಮ ಪತಿ 2020ರ ಮೇ 4ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಜಗಮ್ಮ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಕೈಬಿಡದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕರಣ ಭೇಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂದು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗಮ್ಮ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಕಪಿಲದೇವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಿವಶಂಕರ ಸುಬೇದಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಚೆಟ್ಟಿ, ಒಳಗೊಂಡು ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p><p>ಪೊಲೀಸರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>