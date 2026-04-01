ನೆಲೋಗಿ: ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಾಳೆ

ಜೇವರ್ಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬಲಭೀಮಸೇನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಗುರುವಾರದಿಂದ ನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಚಕರಾದ ಉಮೇಶ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ, ಆರತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಿ, ಮಾರುತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಗ್ರಾಮದ ಬಲಭೀಮಸೇನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಮಾರುತಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದವರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಏ. 2ರಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನುಮಾನ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು, ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಏ. 3ರಂದು ಭೀಮಾನದಿಗೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತೆರಳುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಪೂಳೆ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಶಿವಲಾಲಸಿಂಗ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೂಲಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಸೀರಿ, ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೂಡಲಗಿ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತಾಪ ಕಟ್ಟಿ, ವಸಂತರಾವ ನರಿಬೋಳ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಗುಜಗೊಂಡ, ಬಸವರಾಜ ಕಂಕಿ, ಸಲೀಂ ಕಟ್ಟಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಕಾಸರಭೋಸಗಾ, ಶರಭು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>