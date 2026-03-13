ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದಕರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ

ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:20 IST
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನೊಳ್ಳಿಯ ಮಶಾಖ ಲಕಪತಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜದ ಬೆಳೆ
ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುಂಬಿಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆಯದೇ ತೆನೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟದೇ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ನಷ್ಟದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
– ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೇವಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.
– ಸಂತೋಷ ತಾಂಡೂರು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
