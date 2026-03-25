ರಾಮನವಮಿ ಜಾಥಾ; ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

ಕಲಬುರಗಿ: ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮತೀರ್ಥ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ ಏಷಿಯನ್ ಮಾಲ್, ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ತಲುಪಲಿದೆ. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಎಂಎಟಿ ಕ್ರಾಸ್, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಬೇಸ್, ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ್, ಜಗತ್ತ ಸರ್ಕಲವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

*ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಲಘು ವಾಹನಗಳು ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಣೋಜಿ ಪೀಠ ದರ್ಗಾ ಮುಂದಿನಿಂದ ಡಬರಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹೀರಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು.

*ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಕೇರಿಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿ, ಸೈಯದ್ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು.

*ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗರಗಾ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗುವುದು.

*ಅಫಜಲಪುರ, ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಶಹಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗುವುದು.

*ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ದರಬಾರ್ ಹೊಟೇಲ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸಾಗುವುದು.

*ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಎಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಂ.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ, ಡಂಕಾ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್ಟಿಬಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗುವುದು.

*ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಎಂ.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಬೇಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಾಗ ಗಂಜ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಗತ್ತ ಸರ್ಕಲ್, ಚೌಕ ಸರ್ಕಲ್, ಸರಾಫ ಬಜಾರ, ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಡಂಕಾ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಎ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗುವುದು.

*ರಾಮತೀರ್ಥ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾದಿಂದ ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಕ್ರಾಸ್, ಡಬರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ, ಕೈಲಾಸ ನಗರ, ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಡಬರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗುವುದು.

*ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಶಹಾಬಜಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸದೇ ಗಂಗಾನಗರ, ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ಡಬರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು.

*ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಆಳಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೀರಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲವುದು.

*ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಜಗತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಪಬ್ಲಿಕ ಗಾರ್ಡನ್, ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ್, ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ಮುಖಾಂತ