ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ

<p>ಜೇವರ್ಗಿ: ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಖಾಪೂರ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯರ ತಪೋವನಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ರಾಮೇಶ್ವರದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಖಾಪೂರದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಳಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಮರುಳಿನ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವೈಧ್ಯ ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಮಠ, ಎಸ್.ಕೆ.ಬಿರಾದಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಗರಾಳ, ಈರಣ್ಣಗೌಡ ನಾಗರಾಳ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಾಹು ಹೊಸೂರ, ಮಲ್ಲು ಸಾಹು ಹಂಗನಳ್ಲಿ, ನಿಂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದಂಡೋತಿ, ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-31-1473369043</p>