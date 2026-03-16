ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈದು–ಉಲ್‌–ಫಿತ್ರ್‌: ಮೇಳೈಸಿದ ಆರಾಧನೆ, ಖರೀದಿ ಸಡಗರ

ಕಲಬುರಗಿ: ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಬ್ಬರದ ಖರೀದಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್, ಕೆಬಿಎನ್ ದರ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು 'ಖರೀದಿ' ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಕಳೆಗಟ್ಟಿವೆ.

ಹಬಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ತರಹೇವಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಮಕನಾ, ಬಳೆಗಳು, ಜುಮುಕಿ–ಹಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ–ಬೂಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ ಸಡಗರ; ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಸಂಭ್ರಮ.

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ತರಹೇವಾರಿ ಬಳೆಗಳು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪರ್ಸ್ಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜುಮಕಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಾರಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಚಪ್ಪಲಿ–ಬೂಟುಗಳು, ನಾಲ್ಕೈದು ಬಗೆಯ ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ಗಳು, ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ–ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಭಾನುವಾರ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಅತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸುಗಳ ಲೋಕ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಫ್ರುಟ್ ಸಲಾಡ್, ಕದ್ದು ಖೀರ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಖೀರ್, ಬಾದಾಮ್ ರಬಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಹಲ್ವಾ, ಶಹದೂದ್ ಮಲಾಯಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಲಾಯಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರುಟ್ ಡಿಲೈಟ್, ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಡಿಲೈಟ್, ಡಬಲ್–ಕಾ–ಮೀಟಾ, ಶಾಹೀ ತುಕಡಾದಂಥ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಇನ್ನು, ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಲೆಗ್ ಪೀಸ್, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್, ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ಚಿಕನ್–65, ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್, ಚಿಕನ್ ಶವರ್ಮಾಗಳು ಬರೀ 'ಘಮ'ದಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಹಲೀಮ್, ಹರೀಸ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.

ಹಬ್ಬದಡುಗೆಗೆ ಖರೀದಿ:

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸುವ ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರನ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಶೀರ್ಕುರ್ಮಾಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದರ ತಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೇನಿ–ಶಾವಿಗೆ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮ, ಕಿಶಮಿಶ್, ವಾಲ್ನಟ್, ಪಿಸ್ತಾ, ಖರ್ಜೂರ್, ಗಸಗಸೆ, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜನರು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ:

ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಸೀದಿಗಳು, ದರ್ಗಾ, ಅಂಗಡಿ–ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇಫ್ತಾರ್ ನಿಮಿಷಗಳ ನೋಟ

ಬಿಸಿಲು ಆಗಷ್ಟೇ ತಣಿದು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೊತ್ತೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕೈ–ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣು–ಖರ್ಜೂರ–ಸಮೋಸಾ ಪಕೋಡಾ ಹರವಿದ್ದ 'ದಸ್ತರ್ಖಾನ್' ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ 'ದುವಾ'ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಸೈರನ್ ಕೂಗಿದಾಗ 'ಉಪವಾಸ' ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚೂರು–ಪಾರು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುಗಿದರು. ಇದು ಇಫ್ತಾರ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೋಟ.