ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಸೆಂಗರ್‌ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ

ಕಲಬುರುಗಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರದ ಹೊರತು, ಶಾಸಕ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೆಂಗರ್ ಪರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದವೆ ಹಾಗೂ ಎನ್. ಹರಿಹರನ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠವು, 'ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ, ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಘಟಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅಥವಾ ಪಟವಾರಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ/ಸಂಸದನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

'ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, 'ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ. ಸೆಂಗರ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಹುರುಳಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ' ಎಂದಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣ: ಸೆಂಗರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಗರ್ 7 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಜೈಲುವಾಸ ವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ಸೆಂಗರ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
251230-4-928275404