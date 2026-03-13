ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮನವಿ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಚಿಗುಡ – ವಾಡಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ – ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೈಲಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.<br>ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಕಲಬುರಗಿ ನಡುವಿನ ರೈಲನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹು ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಜೋನಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಯ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಇಂಗಿನಶೆಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶುಭಂ ಧನಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ನದಿಗೇರಿ, ಸುನೀಲ್ ಗಣಪಾಟೆ, ಅರವಿಂದ್ ನವಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>