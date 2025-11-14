ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
RSS Route March| ಮುಗಿದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ: ಪಥಸಂಚಲನದತ್ತ ಚಿತ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
ನ.16ರಂದು ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
ಅಶೋಕ ಪಾಟೀಲ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಚಾಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರ
ಶಾಂತಿಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಅರುಣ ಶ್ಯಾಮ್‌ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ
ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು...
RSSKalburgi

