‘ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತಿಗೆ ಗೈರಾದರೆ ಕ್ರಮ’

ಸೇಡಂ: 'ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸದೇ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಯಾಂಕ ಧನಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಸೇಡಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದವರೆಗೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂರವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಭಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವಿದ್ದು, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಚನ್ನಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣನವರ, ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ಹುಜರಾತಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪುಲಾರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಜೇವರ್ಗಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಸಕ್ಪಾಲ್, ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ, ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉಮಾಪತಿರಾಜು, ಶಿವಶಂಕ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇಮಡಾಪುರ, ಸತೀಶ ದಳಪತಿ, ನಾಗರಾಜ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಮದನಿಕಾಂತ ಶೃಂಗೇರಿ, ರಾಜಶೇಖರ ರುದ್ನೂರ, ರಾಮು ಕಣೇಕಲ್, ಅಶೋಕ ಪಿರಂಗಿ, ಅನಂತಪ್ಪ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕೊರವಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಂಡಪಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ ಹಾಬಾಳ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>