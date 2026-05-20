ಸೇಡಂ ಬಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಜನ

ಸೇಡಂ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೇಡಂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ 'ಸೇಡಂ ಬಂದ್' ಕರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೇಡಂ ಬಂದ್ ಕರೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸೇಡಂನಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಶೀಘ್ರ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವರೆಗಿನ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಸಂಚಾರದ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಸ್ ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಅಪಘಾತ ತಡೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ಮಹಾದೇವ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ (ವಾಸವದತ್ತ) ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಗ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಶೇಖರ ನೀಲಂಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಮನೋಹರ ದೊಂತಾ, ಅನೀಲ ಮಾಲಪಾಣಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಐನಾಪುರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಸೋಜು, ಬಸವರಾಜ ರೇವಗೊಂಡ, ನಿತೀನ್ ಶಹಾ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬೋಳಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣು ತವದಿ, ರಾಜು ಹಡಪದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>