ಸೇಡಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಸೇಡಂ: ನಗರದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಮುತೈದೆಯರಿಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಸೋಬಾನ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ತುಳೇರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಜಯಶ್ರೀ ಸಕ್ರಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆರಳ್ಳಿ, ಸುಮಿತ್ರ, ರೊಹಿಣಿ ಊಡಗಿ, ಸುನಿತಾ ರೆಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಚೈತ್ರಾ ಬಂಗಾರ, ಜಯಶ್ರೀ ಬೋಳದ, ಲಲಿತಾ ಕೋಕಟ್, ಶ್ವೇತಾ ರುದ್ನೂರ, ರತ್ನಮ್ಮ ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾಲೊಳ್ಳಿ, ಸುವರ್ಣಸಕ್ರಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಜಳ್ಳಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗದೇವಿ ಟೆಂಗಳಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ದುದನಿ, ಬಸ್ಸಮ್ಮ ನೂಲಾ, ಸರೊಜಾ ಊಡಗಿ, ನಾಗಮಣಿ, ಸುನೀತಾ ನೀಲಂಗಿ, ಕವಿತಾ ಕಜೂರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-31-981951292</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>