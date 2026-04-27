ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಚಾಲನೆ

ಸೇಡಂ: 'ಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ಭವರಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಹಾಬಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಅಡಿಗಲ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'₹80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ₹58 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ₹1.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇದಕ್ ಹಾಗೂ ತೊಲ್ಮಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಗಂಗಾರಾವಲಪಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಭೂಪಾಲ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಇಟಕಾಲ್, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಪುಷ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮಶಪ್ಪ, ಮೈಪಾಲ, ನವೀನಕುಮಾರ, ಪುಷ್ಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಭೀಮಶಪ್ಪ, ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೇದಕ್, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಗುರುನಂಜಯ್ಯ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾವಿನಗಿಡ, ಇಒ ಚನ್ನಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣನವರ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ಹುಜರಾತಿ, ಮಹಿಪಾಲ, ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಅನುರಾಧ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು. ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗುಂಡಪ್ಪ ಇಟಕಾಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>